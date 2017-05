Freiburg geht mit Schuster in zehnte Saison

Julian Schuster hat beim SC Freiburg verlängert

Der SC Freiburg hält seinem dienstältesten Spieler Julian Schuster auch weiterhin die Treue.

Die Breisgauer verlängerten mit dem 32 Jahre alten Mittelfeld-Akteur, der seit 2008 in 230 Pflichtspielen das SC-Trikot trug, am Montag den Vertrag um ein weiteres Jahr. Nach Beendigung seiner aktiven Karriere wird Schuster zudem in den sportlichen Bereich des Vereins eingebunden.

"Julian hat auf und neben dem Platz großen Anteil am erfolgreichen Verlauf dieser Saison", sagte Sportvorstand Jochen Saier über den Kapitän, mit dem Freiburg als Aufsteiger einen hervorragenden siebten Rang belegt hatte.

Schuster freute sich über das Vertrauen: "Ich bin sehr glücklich, weiter ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich konnte dem Team in dieser Saison weiterhelfen und freue mich auf ein weiteres Jahr in der Bundesliga."