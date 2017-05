Lienen kritisiert das Fußballgeschäft

Lienen sieht die wachsende Kommerzialisierung kritisch

Trainer Ewald Lienen vom Zweitligisten FC St. Pauli sieht die stetig wachsende Kommerzialisierung im Fußball kritisch.

"Wir müssen unbedingt aufpassen, dass wir die Menschen mitnehmen. Uns nicht abkoppeln", sagte der Coach in einem Interview mit dem "Reutlinger General-Anzeiger": "Profifußball in Ländern, in denen Leute nicht wissen, ob sie den morgigen Tag erleben, geht für mich nicht."

Zwar habe der Fußball eine Zukunft, so der 63-Jährige weiter, aber es könne nicht so weitergehen. "Immer mehr Leute, die mit dem Fußball nichts zu tun haben, verdienen an ihm Millionen. Das ist irgendwann nicht mehr nachvollziehbar und fliegt uns dann um die Ohren", monierte der Fußballlehrer.