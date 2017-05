Nouri verweigert Wiedwald Stammplatzgarantie

Felix Wiedwald wäre gern die unumstrittene Nummer eins beim SVW

Für Werder-Keeper Felix Wiedwald geht eine turbulente Saison zu Ende. Zu Beginn noch ausgebootet stand der 27-Jährige seit dem 17. Spieltag ununterbrochen im Tor der Bremer. Auch dank eines erstarkten Wiedwald spielte der Klub von der Weser eine furiose Rückrunde, die beinahe noch von den Abstiegsrängen nach Europa geführt hätte.

Mitte April verlängerte sich der Vertrag des Torhüters aufgrund einer Vertragsklausel automatisch, weil der Rechtsfuß 20 Saisonspiele bestritten hatte. Wiedwald wird also auch in der nächsten Saison im Kader des SVW stehen und würde gern zwischen den Pfosten bleiben.

Doch Chefcoach Alexander Nouri möchte dem 27-Jährigen keine Stammplatz-Garantie aussprechen. In der "Bild" lobte der Trainer seinen Keeper zwar und attestiere ihm, "dass Wiedi in der Rückrunde wirklich sportlich viele Argumente geliefert hat", doch weiter wollte der 37-Jährige nicht gehen.

Auf die Frage, ob Wiedwald die Nummer eins bleibe, wich Nouri aus: "Das werden wir sehen. Da lassen wir uns auch nicht irgendwie drängen."

"Wissen um die Konkurrenz"

Auch was die Ziele für die kommende Saison angeht, blieb der Übungsleiter verhalten uns stapelte lieber tief. "Wir gehen mit gleichen Ansprüchen in die Saison", sagte Nouri mit Blick auf die abgelaufene Spielzeit: "Wir wollen das Bestmögliche, wissen aber auch um die Konkurrenz."

In der nun abgelaufenen Spielzeit hätten einige Mannschaften wie Schalke, Leverkusen und Gladbach "nicht so performt wie gedacht". Diese werden nun "richtig nachlegen", glaubt der 37-Jährige: "Dazu kommen die Aufsteiger Stuttgart und Hannover, die gefühlt gar keine sind. Deshalb sage ich: Wir wollen uns weiterentwickeln. Für mich ist wichtig, mit Stabilität in die Saison zu starten. Und dann schauen wir, was möglich ist."