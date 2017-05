Französischer EM-Star in die Bundesliga?

Zieht es Moussa Sissoko in die Bundesliga?

Bei der EURO 2016 im eigenen Land spielte sich Moussa Sissoko ins Rampenlicht. Im Anschluss an das Turnier wechselte der Mittelfeldspieler vom Premier-League-Absteiger Newcastle zu den Tottenham Hotspur. Nach nur einem Jahr könnte es Sissoko weiterziehen - in die Bundesliga?

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, haben namentlich nicht genannte Klubs aus dem deutschen Oberhaus Interesse am 27-Jährigen. Demnach erwägt Sissoko wegen seines unbefriedigenden Status als Rotationsspieler bei den Spurs einen Abschied aus London.

In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß für Tottenham in 34 Pflichtspielen zum Einsatz. Allerdings stand Sissoko nur in zwölf Partien von Beginn an auf dem Platz.

Nachdem er im Frühjahr aufkeimende Wechselgerüchte noch vehement dementierte und erklärte, er sei "sehr glücklich" in der britischen Hauptstadt, soll sich seine Einstellung inzwischen geändert haben.

Vor Sissokos Wechsel nach Tottenham sollen auch Borussia Dortmund und sogar der Hamburger SV an ihm interessiert gewesen sein. Zudem baggerten nach den starken Leistungen bei der EM-Endrunde Liverpool, Arsenal und Chelsea am 1,87-Meter-Mann. Aktuell sollen sich nicht nur deutsche und englische Klubs mit Sissoko beschäftigen, sondern auch Vereine aus der italienischen Serie A.

Billig werden dürfte ein Transfer des 50-maligen Nationalspielers nicht: Die Spurs zahlten 35 Millionen Euro für Sissoko. Sein Vertrag beim Vizemeister Englands läuft noch bis 2021.