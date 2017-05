Kovač: Wir sind David, Goliath ist der BVB

Eintracht-Coach Niko Kovač fordert von seiner Mannschaft Kampf und Leidenschaft

Am Samstag steigt in Berlin das Saisonfinale, wenn Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund um den DFB-Pokal kämpft. Für den Trainer der Hessen ist die Favoritenrolle dabei schnell geklärt. Deshalb fordert er von seiner Mannschaft ein besonders starkes Auftreten.

"Wir sind eine schwierig zu bespielende Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass wir Dortmund das Leben schwer machen werden", sagte Kovač gegenüber der "Bild". Sicherlich stimmt auch, dass die Eintracht in den jüngsten Duellen mit den Schwarz-Gelben nicht schlecht abgeschnitten hat: In den letzten drei Bundesliga-Spielzeiten gab es jeweils einen Sieg und eine Niederlage für beide Seiten.

Dennoch ist der Trainer des Tabellenelften realistisch: "Wir bleiben ganz klarer Außenseiter. Wir sind David, der Goliath steht auf der anderen Seite." Deshalb verlangt Kovač eine "Top-Leistung" seines Teams in allen Belangen: "Läuferisch, kämpferisch, spielerisch."

Hoffnung schöpft der Kroate auch in der geringen Erwartungshaltung: "Kaum einer setzt nach dieser Rückrunde auf uns. Aber in einem Spiel ist alles möglich." Schließlich stehen die Adler in der Rückrundentabelle der Bundesliga mit nur 13 Punkten auf dem letzten Platz.

Kovač sieht den Vorteil in der Defensive

Das Positive an der desolaten zweiten Saisonhälfte liegt für Kovač deshalb auf der Hand: "Der Druck ist ganz klar auf Seiten der Dortmunder. Die sind mit anderen Zielen in die Saison gestartet als wir. Da wollen wir mal sehen, wie der eine oder andere mit dem Druck umgeht."

Um eine Chance gegen den BVB zu haben, müsse man vor allem die Anfangsphase überstehen: "Wir wissen auch, dass Dortmund in den ersten Minuten sehr stark ist, müssen also vom Anpfiff weg wach und höchst konzentriert sein."

Einen weiteren Vorteil sieht Kovač in der Verteidigung der Hessen: "Unsere Defensive steht sehr gut, so dass es für den Gegner manchmal sehr schwer ist, überhaupt zu Tor-Chancen zu kommen."