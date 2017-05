Luiz Gustavo: "Es geht um mehr als Fußball"

Will mit gutem Beispiel vorangehen: Luiz Gustavo

Die Anspannung im Wolfsburger Lager steigt spürbar vor den Relegationsduellen mit Lokalrivale Eintracht Braunschweig. Für den VfL steht viel auf dem Spiel.

Vor dem niedersächsischen Derby haben die Wölfe am Montag ein Kurztrainingslager in Holland bezogen, um Kräfte zu bündeln. Luiz Gustavo weiß um die Bedeutung der anstehenden K.o.-Spiele: "Da geht es um mehr als nur Fußball", so der Vize-Kapitän in der "Bild". Der Brasilianer erwartet einen hochmotivierten Gegner: "Braunschweig ist eine sehr kämpferische Mannschaft".

Sein Coach, der Niederländer Andries Joker, ist sich der Bedeutung der K.o.-Duelle bewusst: "Da spielen Emotionen eine große Rolle. Das haben die Gespräche mit den Fans gezeigt", so der 54-Jährige.

"Bedeutung damals nicht verstanden"

Die jüngsten Erinnerungen an die Eintracht sorgen bei vielen VfL-Anhängern für Bauchschmerzen. In der Saison 2013/2014 trafen die Klubs zweimal in der Bundesliga aufeinander.

Am achten Spieltag reisten die Braunschweiger mit einem Punkt aus sieben Partien nach Wolfsburg, wo sie durch Banner der Heimfans verspottet wurden. Die Löwen revanchierten sich mit einem 2:0-Auswärtssieg, der die Wölfe damals in eine tiefe Stimmungskrise stürzte. Das Rückspiel endete mit 1:1 ebenfalls ernüchternd

"Das waren zwei ganz andere Spiele. Wir haben die Bedeutung damals nicht verstanden", blickt Gustavo selbstkritisch auf die prestigereichen Begegnungen zurück. Diesmal soll es anders laufen gegen den nur rund 35 Kilometer entfernt beheimateten Rivalen.