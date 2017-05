HSV: U21-Nationalkeeper als Adler-Nachfolger?

Julian Pollersbeck besitzt in Kaiserslautern einen Vertrag bis 2020

Nachdem René Adler seinen Abschied vom Hamburger SV verkündet hat, läuft die Suche der HSV-Bosse nach einem geeigneten Nachfolger auf Hochtouren.

Mit Julian Pollersbeck haben die Rothosen offenbar einen neuen Keeper gefunden. Das berichtet die "Bild". Der HSV und der U21-Nationalspieler stehen demnach schon "seit Wochen in Kontakt".

Pollersbeck spielt derzeit beim 1. FC Kaiserslautern und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2020. Die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll bei drei Millionen Euro liegen.

Neben dem HSV haben offenbar auch der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt Interesse am Schlussmann signalisiert.

Nach Größen wie Roman Weidenfeller, Tim Wiese und Kevin Trapp ist Pollersbeck das nächste Talent, das aus der berühmten Torwart-Schule von Lautern-Legende Gerry Ehrmann hervorgeht. "Julian kann einer werden wie Trapp", lautet Ehrmanns Prognose für die Zukunft seines Schützlings.

Robin Olsen als weiterer Kandidat?

Pollersbeck wechselte 2013 von Wacker Burghausen in die zweite Mannschaft der Pfälzer. Nur ein Jahr später schaffte der 1,95-m-Mann den Sprung in die erste Mannschaft der Roten Teufel. In der aktuellen Saison blieb der Youngster in 31 Partien 14 Mal ohne Gegentreffer.

Sollte der Pollersbeck-Transfer nicht klappen, haben die Hamburger schon eine Alternative im Visier: Robin Olsen vom FC Kopenhagen. Laut "Bild" wurde zu dem Schweden allerdings noch kein Kontakt aufgenommen.