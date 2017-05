Vor 25 Jahren: Zweitligist 96 holt DFB-Pokal

Hannover 96 bejubelt den DFB-Pokalsieg - Keeper Jörg Sievers (2. v. l.) kann sein Glück kaum fassen

Hannover 96 spielte 1991/92 eigentlich eine ziemlich durchwachsene Saison. In der zweiten Bundesliga versanken die Niedersachsen im Mittelmaß. Doch im Pokal spielten die Roten groß auf.

Als "einzigartig, unvergesslich" bezeichnet der frühere Abwehrspieler Axel Sundermann auch heute noch den Final-Erfolg vom 23. Mai 1992. Und das zu Recht: Dem diesjährigen Bundesliga-Aufsteiger gelang damals die Sensation. Als bislang einziger Zweitligist gewannen die Roten den DFB-Pokal.

Dabei deutete sich ein solcher Triumph nicht wirklich an. Weil man in der zweiten Bundesliga nur mittelmäßig unterwegs und bereits in Runde zwei zu Gast beim VfL Bochum war, sah es danach aus, als würde sich 96 schon früh aus dem Wettbewerb verabschieden. Doch der Underdog überraschte den Erstligisten und zog durch einen 3:2-Erfolg in die dritte Runde ein.

Dort bekamen es die Niedersachsen im Westfalenstadion mit den favorisierten Dortmundern zu tun. Und tatsächlich schien das Abenteuer DFB-Pokal zur Halbzeit bereits zu Ende. Doch die Hannoveraner gaben nicht auf und drehten kurz vor Schluss einen Zwei-Tore-Rückstand in einen Sieg.

Durch Siege gegen Bayer 05 Uerdingen und den Bundesligisten aus Karlsruhe, bei dem niemand geringeres als Oliver Kahn das Tor hütete, stießen die Roten bis ins Halbfinale vor.

Elfmeterheld Sievers

In diesem rangen die Niedersachsen Titelverteidiger Werder Bremen bis zum Ende der Verlängerung ein Unentschieden ab, das Elfmeterschießen musste entscheiden. Nach 10 Schüssen stand es 4:4, dann legte sich 96-Schlussmann Jörg Sievers die Kugel zurecht. Der Keeper blieb aus elf Metern eiskalt und versenkte sicher. Und weil er den nachfolgenden Versuch von Marco Bode abwehrte, zog der Zweitligist völlig überraschend ins Endspiel ein.

In Berlin wartete Borussia Mönchengladbach auf die Hannoveraner. Zwar galt der Bundesligist als haushoher Favorit, wurde dieser Rolle jedoch über 120 Minuten nicht wirklich gerecht. Tatsächlich hatte 96-Verteidiger Bernd Heemsoth die größte Chance der regulären Spielzeit, doch der Defensivspezialist scheiterte aus fünf Metern am glänzend reagierenden Uwe Kamps.

Somit ging es erneut ins Elfmeterschießen, in dem die Schützen Sievers und Kamps zunächst keinerlei Abwehrchance ließen. Dann trat der Gladbacher Karlheinz Pflipsen an und Sievers parierte. Doch der Vorteil währte nicht lange, denn nun war auch Kamps zu Stelle und wehrte den Schuss von Oliver Freund ab. Doch Sievers entschärfte auch den schwachen Versuch des Nationalspielers Holger Fach und brachte sein Team somit zurück auf die Siegerstraße.

"Das ist einmalig"

"Nach dem zweiten war ich mir dann sicher: das reicht", sagte der heutige Torwarttrainer rückblickend. Womit er recht behalten sollte. Denn die verbliebenen Schützen hielten dem Druck stand und somit war nach dem Treffer von Michael Schjønberg klar: Hannover 96 gewinnt mit 4:3 und ist zum ersten Mal Pokalsieger.

Während Mannschaft und Fans ausgelassen feierten, kam Trainer Michael Lorkowski aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus: "Das ist einmalig", jubelte der 96-Coach überschwänglich. Elfmeterheld Sievers kann es auch heute noch nicht fassen: "Und wir waren unglaublicherweise Pokalsieger", erinnert sich der 51-Jährige. Aber: "Geträumt hat davon jeder."

Jonas Elbeshausen