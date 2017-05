Dänemark mit Bundesliga-Power gegen DFB-Team

Yussuf Poulsen, Jannik Vestergaard und Andreas Christensen gehören zum dänischen Aufgebot

Mit fünf Bundesliga-Legionären geht die dänische Nationalmannschaft in das Länderspiel gegen Deutschland am 6. Juni.

Trainer Åge Hareide berief die Abwehrspieler Andreas Christensen und Jannik Vestergaard aus Gladbach sowie Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Werder Bremen, RB-Angreifer Yussuf Poulsen und erstmals auch Verteidiger Frederik Sørensen vom 1. FC Köln in das 23-köpfige Aufgebot.

Vor 25 Jahren besiegte der Underdog aus Dänemark den damaligen Weltmeister Deutschland im Finale der Europameisterschaft 1992 in Schweden sensationell mit 2:0. Vier Tage nach dem Vergleich mit der DFB-Auswahl in Kopenhagen trifft Dänemark in der WM-Qualifikation auf die Auswahl Kasachstan.

Das dänische Aufgebot gegen Deutschland im Überblick:

Tor: Frederik Rönnow (Brøndby IF), Jesper Hansen (Lyngby BK), Kasper Schmeichel (Leicester City)

Abwehr: Andreas Bjelland (FC Brentford), Andreas Christensen, Jannik Vestergaard (beide Borussia Mönchengladbach), Frederik Sørensen (1. FC Köln), Henrik Dalsgaard (Zulte Waregem), Mathias Jørgensen (FC Kopenhagen), Riza Durmisi (Betis Sevilla), Simon Kjær (Fenerbahçe Istanbul)

Mittelfeld: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Jens Stryger Larsen (Austria Wien), Lasse Schöne (Ajax Amsterdam), Lasse Vibe (FC Brentford), Lukas Lerager (Zulte Waregem), Pione Sisto (Celta Vigo), Thomas Delaney (Werder Bremen), William Kvist (FC Kopenhagen)

Angriff: Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam), Martin Braithwaite (FC Toulouse), Nicolai Jørgensen (Feyenoord Rotterdam), Yussuf Poulsen (RB Leipzig)