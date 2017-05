Heuert der dritte BVB-Coach auf der Insel an?

Daniel Farke könnte bald in England an der Seitenlinie stehen

Jürgen Klopp und David Wagner haben es vorgemacht: Nach ihrem Engagement bei Borussia Dortmund haben sie eine Anstellung in England gefunden.

Während Klopp beim FC Liverpool Platz vier in der Premier League erreicht hat, steht Wagner mit Huddersfield Town vor dem Saison-Highlight um den Aufstieg ins Oberhaus. Nun könnte es ihnen ein dritter Trainer nachgemacht haben.

Laut dem englischen Sender "Sky Sports" verlässt U23-Trainer Daniel Farke den BVB in Richtung Norwich City. Den bis zum Saisonende gültigen Vertrag bei den Schwarz-Gelben hatte der 40-Jährige nicht verlängern wollen. Vielmehr möchte Farke "den nächsten Schritt wagen", wie er zuletzt im Interview mit "Reviersport" sagte.

Dabei hatte er schon Angebote anderer Vereine bestätigt: "Ich habe die Möglichkeit, auf extrem hohen Niveau zu arbeiten." Für den BVB arbeitete Farke seit November 2015. Zuvor betreute er den SV Lippstadt 08.

Mit der Zweitvertretung von Borussia Dortmund landete Farke in dieser Saison in der Regionalliga West auf Rang zwei. Wechselt der Trainer zu Norwich City, würde er in Zukunft in der englischen zweiten Liga an der Seitenlinie stehen.