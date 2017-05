Neues Dach für die Mercedes-Benz Arena

Die Mercedes-Benz-Arena erhält ein neues Dach

Die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart erhält ein neues Dach. Unmittelbar nach dem letzten Zweitligaspiel des VfB begannen die Umbauarbeiten, die bis zum ersten Bundesliga-Heimspiel des Aufsteigers Mitte August abgeschlossen sein sollen. Die Gesamtkosten liegen bei 9,75 Millionen Euro.

"Viele Menschen in und um den Verein sind glücklich, dass wir den direkten Wiederaufstieg geschafft haben. Jetzt freuen wir uns auf die neuen Herausforderungen in der Bundesliga und auf ein Stadion, das in neuem Glanz erstrahlt", sagte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich.

Nach einer Nutzungsdauer von fast 25 Jahren müssen die weißen Membranfolien der WM-Arena ausgetauscht werden. Insgesamt besteht das Arenadach aus 40 einzelnen Feldern mit einer Gesamtfläche von rund 37.000 Quadratmetern. Bereits seit Anfang März laufen die Erhaltungs- und Korrosionsschutzarbeiten an der Stahlkonstruktion, die das Dach trägt.