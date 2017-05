Bericht: Gladbach sagt Nein zu Terodde

Wohin geht die Reise für VfB-Stürmer Simon Terodde?

In den letzten Wochen wurde immer wieder über einen Transfer von Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde zu Borussia Mönchengladbach spekuliert. Nun haben die Fohlen allerdings Abstand genommen, wie die "Sport Bild" berichtet.

Dem Klub vom Niederrhein ist die Ausstiegsklausel über sechs Millionen Euro für den VfB-Stürmer offenbar zu hoch. Diese hatte Stuttgarts Sportvorstand Jan Schindelmeiser zuletzt bestätigt: "Wir werden uns sehr bemühen, dass er auch in der nächsten Saison und hoffentlich auch darüber hinaus in Stuttgart spielt. Aber das liegt nicht komplett in unserer Hand."

Doch der VfB darf sich Hoffnungen auf einen Terodde-Verbleib machen. Den Informationen des Sportmagazins zufolge verstreicht die Ausstiegsklausel, sofern sie nicht bis Ende Mai gezogen wird. Terodde hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2019.

Grifo im Anflug

Hinzu kommt, dass die Borussia bereits einen anderen Kandidaten für die Offensive im Blick hat. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Vincenzo Grifo vom SC Freiburg kurz vor einem Wechsel.

Um Grifo aus dem Süden der Republik loszueisen, müsste Gladbach sechs Millionen Euro ausgeben. Möglich macht dies eine Ausstiegsklausel im Vertrag des 24-Jährigen.