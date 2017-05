Hannover verkündet nächsten Neuzugang

Michael Esser von Darmstadt 98 schließt sich Hannover 96 an

Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 hat nach Außenverteidiger Matthias Ostrzolek vom Hamburger SV auch Torhüter Michael Esser unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige kommt von Absteiger Darmstadt 98 und erhält wie Ostrzolek einen Vertrag bis 2020 bei den Niedersachsen.

Laut "Bild"-Informationen zahlt Hannover rund zwei Millionen Euro für Esser an die Lilien. Dort hatte der Keeper noch einen Vertrag bis Sommer 2019.

Esser ist bei 96 als neue Nummer eins eingeplant. Aufstiegstorhüter Philipp Tschauner (Vertrag bis 2020), der in der abgelaufenen Zweitligasaison 32 Spiele für Hannover bestritt, rückt voraussichtlich zurück ins zweite Glied.

"Michael hat in Darmstadt gezeigt, dass er mit Druck umgehen kann. Obwohl sie am Ende nicht die Klasse gehalten haben, gehörte er zu den stärksten Spielern seines Teams. Auch in Bochum und Graz hat Michael konstant gute Leistungen abgerufen. Deshalb freuen wir uns, einen weiteren Top-Keeper in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen", sagte 96-Manager Horst Heldt.

Esser freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich möchte die erfolgreiche Entwicklung, die hier begonnen wurde, unbedingt mitgestalten. Als das Angebot von Hannover 96 kam, musste ich deshalb nicht lange überlegen", erklärte der Schlussmann.

Er erhält bei den Roten die Rückennummer 23.