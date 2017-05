Stars und Talente: Ajax und United im Vergleich

Pogba, Dolberg, Rashford und Kluivert zählen zu den Stars der EL-Finalisten

Ajax Amsterdam gegen Manchester United - im Europa-League-Finale von Stockholm treffen zwei sportliche Weltanschauungen aufeinander.

Die Red Devils haben vor der Saison den teuersten Fußballer der Welt gekauft. Ajax dagegen bildet seine Stars am liebsten selbst aus. Zeit, einen Blick auf die auffälligsten Spieler dieses Endspiels zu werfen.

Manchester United

Paul Pogba

Für 105 Millionen Euro holte Manchester United den Franzosen im vergangenen Jahr von Juventus Turin zurück. Damit ist Pogba der teuerste Spieler der Welt. Preis und Leistung standen in dieser Saison aber nur selten in einem guten Verhältnis. Die hohen Erwartungen hat der 24-Jährige bislang noch nicht erfüllt.

Henrikh Mkhitaryan

Drei Jahre spielte er für Borussia Dortmund, erst in der letzten Saison blühte er unter Thomas Tuchel auf. Für 42 Millionen Euro ging der Armenier nach Manchester, wo er im ersten Jahr ähnliche Anpassungsprobleme hatte. Trainer Mourinho hielt ihm anfangs vor, zu weich für die Premier League zu sein. Mittlerweile ist er Stammspieler.

Marcus Rashford

Gilt als größtes Sturmtalent des englischen Fußballs. Durfte schon mit 18 Jahren zur EM 2016 fahren. Nach langer Formkrise war die schwere Verletzung von Zlatan Ibrahimović die große Chance für ihn. Rashford schoss im Viertelfinale gegen Anderlecht und im Halbfinale gegen Celta Vigo jeweils das entscheidende Tor für United.

Daley Blind

Es gibt nur einen Verein, den man mit dem Namen Blind verbindet: Vater Danny führte Ajax Amsterdam als Kapitän zum Champions-League-Sieg 1995. Auch Sohn Daley wurde bei Ajax zum Nationalspieler. 2014 ging er nach Manchester. Jeder wisse, dass er Ajax in seinem Herzen trage. "Aber am Mittwoch bin ich United", kündigte er an.

Ajax Amsterdam

Kasper Dolberg

Schoss bislang 6 Tore in der Europa League und 16 in der niederländischen Liga. Sein Trainer in der Ajax-Jugend nannte ihn bereits "den neuen Ibrahimović". Wechselte 2015 aus seiner Heimat Dänemark in die berühmte Nachwuchs-Akademie des Klubs. Jetzt sind angeblich Borussia Dortmund und der AC Mailand hinter ihm her.

Amin Younes

Bei Borussia Mönchengladbach konnte er sich nicht durchsetzen. Selbst beim 1. FC Kaiserslautern fiel er nicht weiter auf. Bei Ajax aber wurde Younes zum Stammspieler und steht nun vor seinem Debüt im deutschen Nationalteam. "Prima Dribblings, schneller Antritt", lobte sogar Edgar Davids in einem "Kicker"-Interview.

Matthijs de Ligt

Debütierte schon mit 17 in der Nationalelf und wird bei Ajax bereits mit Verteidiger-Legende Ronald Koeman verglichen. "Der Junge steht vor einer wunderbaren Zukunft", sagt sein Trainer Peter Bosz. De Ligt musste aber auch schon Rückschläge verkraften. Im ersten Länderspiel machte er zwei Fehler und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Justin Kluivert

1995 gewann Ajax zuletzt einen Europapokal, Patrick Kluivert schoss im Champions-League-Finale gegen den AC Mailand das Siegtor. 22 Jahre später stürmt Kluiverts Sohn Justin für Ajax. Auch er gilt mit 18 Jahren als Riesentalent. "Beide sind total unterschiedliche Spieler. Aber auch Justin hat großes Potenzial", so Coach Bosz.