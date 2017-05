Wood vor Verlängerung in Hamburg

Bleibt den Rothosen wohl treu: Bobby Wood

In der abgelaufenen Saison zählte Bobby Wood zu den wenigen Lichtblicken im HSV-Dress. Trotz zahlreicher Interessenten soll sich der US-Amerikaner jetzt für einen langfristigen Verbleib in Hamburg entschieden haben.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, befinden sich die Vertragsgespräche zwischen dem 24-Jährigen und den Hanseaten auf der Zielgeraden. Demnach soll der 2019 auslaufende Vertrag des Angreifers in der nächsten Woche um zwei weitere Jahre verlängert werden.

Knapp drei Millionen Euro könnte Wood künftig pro Saison einstreichen. Auch die festgeschriebene Ausstiegsklausel dürfte drastisch erhöht werden. Zwölf Millionen Euro könnten laut "Mopo"-Informationen bei einem Transfer des US-Amerikaners fällig werden. Im Falle eines Abstieges würde der Bundesliga-Dino demnach immer noch fünf Millionen Euro kassieren.

In der zurückliegenden Spielzeit erzielte Wood in 32 Pflichtspielen neun Treffer und gehörte in der Bundesliga zu den Top-Torjägern der Rothosen. Der 29-fache US-Nationalspieler war im Sommer 2016 für vier Millionen Euro von Union Berlin an die Elbe gewechselt.