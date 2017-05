Karlsruher SC bindet Nachwuchstrio

Severin Buchta bleibt dem KSC erhalten

Der Karlsruher SC rüstet sich für den Neustart in der 3. Liga. Die Badener statteten die Nachwuchsspieler Severin Buchta, Marcel Mehlem und Florent Muslija am Mittwoch mit jeweils bis 2019 gültigen Profiverträgen aus.

Alle drei Spieler stammen aus dem KSC-Talentteam und kamen in den vergangenen Wochen unter Coach Marc-Patrick Meister zu ihren ersten Einsätzen in der ersten Mannschaft.

"Wir freuen uns, dass wir mit Severin, Marcel und Florent drei hochtalentierte Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs an uns binden konnten", sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer: "Alle drei haben es sich mit konstant guten Leistungen verdient, in der neuen Saison in der 3. Liga den nächsten Schritt zu machen".