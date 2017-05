Schalke baggert an Spartak-Spielgestalter

Schalke 04 hat bei Roman Zobnin (r.) angefragt

Beim FC Schalke 04 müssen nach der enttäuschenden Saison neue Kräfte her. Dabei blicken die Verantwortlichen im Ruhrgebiet auch über den Tellerrand hinaus.

Roman Zobnin vom russischen Meister Spartak Moskau steht im Fokus. Dies bestätigte der Spieler selbst, als er in einem Interview mit dem russischen Portal "Championat" auf mögliche Angebote europäischer Klubs angesprochen wurde.

"Was Roma und Schalke angeht, gibt es konkretes Interesse", so Zobnin, der jedoch klarstellte: "Mit mir persönlich hat aber niemand gesprochen, sondern nur mit meinem Berater." Zuvor wurde in den russischen Medien gar von einem Interesse von Manchester United spekuliert. Ein solches gebe es jedoch nicht.

Zobnin selbst ist dabei nicht abgeneigt, Spartak in Zukunft den Rücken zu kehren: "Ich würde gerne in Europa spielen." Wohin die Reise geht, wisse er selbst nicht. Nur, dass er derzeit "in jedem Fall ein Spieler von Spartak" ist.

Ersatz für Goretzka?

Beim Revierklub könnte der Russe in der Schaltzentrale seinen Platz finden. Dort wäre vor allem bei im Falle der Abgänge von Mittelfeldspielern wie Leon Goretzka und Benjamin Stambouli Handlungsbedarf.

Der 23-jährige Zobnin wechselte erst vor der Saison von Stadtrivale Dinamo zu Spartak und kam in seiner ersten Saison gleich auf 29 Einsätze. Als Mittelfeldstratege hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass der Hauptstadtklub nach 16 Jahren erstmals wieder die Liga gewinnen konnte.