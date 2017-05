Kiel bietet Kohlmann keinen neuen Vertrag

Kohlmann wurde angeboten, in Zukunft im Trainerstab der Störche zu arbeiten

Neben den ausgeliehenen Christopher Lenz, Robin Zentner und Marvin Ducksch verlässt auch Linksverteidiger Patrick Kohlmann den Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel.

Der Vertrag des 34-Jährigen wird nicht mehr verlängert, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Kohlmann, der 2014 von Union Berlin in den hohen Norden wechselte, wurde aber angeboten, in Zukunft im Trainerstab der Störche zu arbeiten.

"Kohle ist längst eine Identifikationsfigur für die KSV Holstein geworden", sagte Sportchef Ralf Becker: "Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn er uns erhalten bleibt."

Aus familiären Gründen hat sich Kohlmann aber Bedenkzeit erbeten. Wegen der Einschulung des Sohnes ist seine Frau mit den beiden Kindern bereits im Sommer vergangenen Jahres nach Dortmund gezogen, wo die Familie ihre Wurzeln hat.

"Eigentlich war unser Plan, dass ich ihnen in diesem Sommer folgen werde, aber da gab es diese reizvolle Option noch nicht", sagte Kohlmann.