Gratzei bleibt bei Sturm an Bord

Nach über 300 Pflichtspielen darf sich Christian Gratzei auch offiziell "Sturm-Legende" nennen

Der SK Sturm Graz konnte sich mit Vereinslegende Christian Gratzei auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. "Er hat in dieser Saison tolle Leistungen gezeigt, hat erheblichen Anteil an den Erfolgen und sich diese Vertragsverlängerung mehr als verdient", meinte Sportdirektor Günter Kreissl. Der neue Kontrakt gilt für eine Saison.

Es ist allerdings nicht gesagt, dass Gratzei zwangsläufig Einser-Tormann sein wird. "Ich habe vor der laufenden Saison gesagt, dass ich jede Sekunde genießen möchte. Ich fühle mich noch gut und mir macht das Fußballspielen weiterhin großen Spaß. Außerdem hat mir diese Saison gezeigt, dass mein Körper noch für Top-Leistungen bereit ist. Egal welche Rolle ich in der kommenden Saison spielen werde. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr beim SK Sturm", so der 35-Jährige.

Gratzei feierte sein Debüt am 8. März 2003 gegen Schwarz-Weiß Bregenz. Insgesamt stand er in 314-Pflichtspielen am Feld. 115 Mal hielt er dabei seinen Kasten sauber. 10 Mal lief er zudem für das Nationalteam auf.

Mehr dazu:

red