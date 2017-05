Mou: "Wussten, wo wir besser sind als sie"

José Mourinho hat mit seinen Kritikern abgerechnet

Manchester Uniteds Teammanager José Mourinho hat nach dem Finalsieg gegen Ajax Amsterdam (2:0) in der Europa League gewohnt große Töne gespuckt.

"Wir wussten, wo wir besser sind als sie und haben ihre Schwächen aufgedeckt", sagte der Star-Coach. "Wir haben intelligent gespielt, wir haben es auf bequeme Art und Weise geschafft. Wir waren viel stärker als sie."

Auch mit kritischen Stimmen nach der mauen Saison in der Premier League rechnete Mourinho ab. "Es gibt viele Dichter im Fußball, aber Dichter gewinnen nunmal keine Titel. So ist es uns lieber als Zweiter, Dritter oder Vierter in der Premier League zu werden. Wir sind für die Champions League qualifiziert und haben einen Titel gewonnen", sagte der Portugiese.

Den Triumph von Stockholm bezeichnete Mourinho als "Ende einer sehr schwierigen Saison". Er sei "stolz auf die Art und Weise", wie United den Europa-League-Sieg errungen habe.

"Es waren 15 Spiele, wir hatten viele Verletzte und viele Probleme, aber wir haben immer zusammengehalten. Wir haben hart dafür gearbeitet. Die Europa League ist so hart", sagte der 54-Jährige.

Durch den dritten Titel nach Ligapokal und englischem Supercup habe seine Mannschaft nun das "Triple" errungen. "Es ist ein anders Triple, aber es ist ein Triple, es sind drei Titel. Das ist ein Riesen-Erfolg für das Team", erklärte Mourinho.