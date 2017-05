Cohen verlängert beim FC Ingolstadt

Almog Cohen bleibt dem FCI bis 2021 erhalten

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Ingolstadt: Mittelfeld-Ass Almog Cohen hat ein Zeichen gesetzt und seinen Vertrag bei den Schanzern vorzeitig bis 2021 verlängert.

"Almog Cohen ist längst ein fester Bestandteil unseres Teams und hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Führungsspieler entwickelt, der nicht mehr aus unserer Mannschaft wegzudenken ist. Er geht auf dem Platz mit seinem unbedingten Siegeswillen, maximalem Einsatz und voller Leidenschaft voran", ließ Geschäftsführer Harald Gärtner auf der vereinseigenen Homepage verlauten.

Auch neben dem Rasen identifiziere sich Cohen zu 100 Prozent mit dem FCI, so Gärtner weiter: "Seine Vertragsverlängerung ist im Hinblick auf die kommende Saison ein tolles Signal."

"Ich freue mich über die Wertschätzung und das Vertrauen der sportlich Verantwortlichen und will das auch in Zukunft mit Leistung zurückzahlen. Ich fühle mich in der Schanzer Familie sehr wohl und habe mit meinem Verein noch eine Menge vor", freute sich der 28-Jährige.