Schweizer Meister will Wolfsburg-Keeper

Diego Benaglio steht im Fokus des FC Basel

In der Schweiz gab es am Ende der Saison wieder einmal das gleiche Bild wie in den Jahren zuvor. Ganz oben in der Tabelle thronte der FC Basel, weit abgeschlagen dahinter alle anderen Teams. Einer der vielen Erfolgsfaktoren des Schweizer Meisters ist Tomáš Vaclík, der Keeper des Teams von Trainer Urs Fischer.

Lediglich 31 Tore kassierte der Tscheche in 32 Spielen, blieb dabei sogar ganze zwölf Mal ohne Gegentreffern. Klar, dass Vaclík mit seinen Leistungen andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht hat. Ein Wechsel im Sommer scheint wahrscheinlich.

Doch der Meister hat laut einem Bericht der "Basler Zeitung" bereits vorgesorgt. Wie das Blatt berichtet, hat der FC Basel Diego Benaglio vom VfL Wolfsburg ins Visier genommen. Der Vertrag des Wolfsburg-Kapitäns läuft zwar noch bis Sommer 2019, doch Trainer Andries Jonker setzt auf Koen Casteels zwischen den Pfosten.

Laut "Basler Zeitung" sei Benaglio aufgrund seiner Situation wechselwillig, strebe eine Luftveränderung an. Ist nach 321 Bundesliga-Spielen für den Schweizer Torhüter tatsächlich Schluss bei den Wölfen? Eine Rückkehr in seine Heimat scheint jedenfalls denkbar.