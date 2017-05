HSV: Kantersieg statt Relegation

Nach dem Klassenerhalt siegt der HSV zum Saisonabschluss

Der Hamburger SV geht nach dem Klassenerhalt in der Bundesliga mit einem Testspielsieg in die Sommerpause. Das Team von Markus Gisdol gewann gegen eine Nordfriesland-Auswahl mit 9:2 (6:0),

Retter Luca Waldschmidt und Bakery Jatta trafen jeweils doppelt. Waldschmidt hatte den HSV am letzten Spieltag mit seinem Siegtor zum 2:1 gegen den VfL Wolfsburg vor der Relegation bewahrt.

Wie schon am Vortag beim Kreisligisten TSV Büsum (19:1) traf auch Jann-Fiete Arp, der zuletzt bei der U17-EM mit sieben Treffern auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Nach einer Saison voller Abstiegssorgen und der Last-Minute-Rettung gegen Wolfsburg verabschieden sich die HSV-Profis jetzt in einen verlängerten Urlaub. "Die Saison war sehr kräftezehrend. Wir fangen erst am 6.7. an. Das Team braucht körperlich und mental eine richtige Pause", teilte Gisdol in Anschluss an die Partie mit.