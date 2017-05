Rooney deutet United-Abschied an

Wayne Rooney denkt über einen Abschied aus Manchester nach

Nach 13 Jahren im Trikot von Manchester United hat Wayne Rooney offenbar genug. Der von Trainer José Mourinho zum Reservisten degradierte Superstar hat nach dem Europa-League-Finale erstmals von einem möglichen Abschied gesprochen.

"Ich habe viele Angebote vorliegen", verriet der 31-Jährige nach dem 2:0-Sieg Uniteds im Europa-League-Finale gegen Ajax Amsterdam. Sowohl aus England als auch aus dem Ausland habe er Offerten bekommen, ergänzte Rooney. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten müsse er sich jetzt entscheiden. "Ich werde mit meiner Familie sprechen und dann entscheiden", so die United-Ikone, die einen Verbleib bei den Red Devils offenbar nur als zweite Option in Betracht zieht.

Wichtig sei für ihn vor allem, dass er die richtige Entscheidung im Sinne des Fußballs treffe. "Ich habe in diesem Jahr nicht ein Mal geschmollt oder meinen Kopf hängen lassen. Ich habe verstanden, was das Beste für das Team war und versucht, dem Trainer zu helfen, wenn er mich aufgestellt hat", ließ "Wazza" durchblicken, dass er sich mit dem Reservistendasein nicht länger zufrieden geben will. "Natürlich will ich spielen, natürlich will ich auf dem Feld stehen", stellte der Routinier klar.

Seit 2004 bei United

Auf die Frage, ob er die Entscheidung für sich bereits getroffen habe, sagte Rooney: "Mehr oder weniger schon." Einerseits sei er froh, Teil der United-Mannschaft zu sein und Trophäen mit dem Klub zu gewinnen. Andererseits stehe er vor der Entscheidung, "ob ich weiter nur ein Teil davon sein möchte, oder wieder mehr Fußball spielen will".

"Ich bin heute vielleicht nicht mehr so gut wie vor zehn Jahren. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, die nötigen Qualitäten zu haben, die einem Team weiterhelfen", so der 31-Jährige, der seit 2004 beim englischen Rekordmeister unter Vertrag steht und für United 393 Premier-League-Spiele und 101 internationale Einsätze bestritten hat.

Mit lediglich 15 Startelfeinsätzen und nur sechs Ligaspielen über die vollen 90 Minuten zählte Rooney in der abgelaufenen Saison zu den Kurzarbeitern im Team von José Mourinho. Und auch in der Europa-League durfte die Klub-Legende nur zwei Mal über die gesamte Distanz auf dem Feld stehen. Im Finale gegen Ajax Amsterdam wurde der Routinier erst in der Nachspielzeit eingewechselt.