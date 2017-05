Cesare Prandelli vor Wechsel nach Arabien

Der frühere italienische Teamchef Cesare Prandelli wird offenbar neuer Coach bei Al-Nasr SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der 59-Jährige übernimmt das Team zur kommenden Saison und soll am Montag offiziell vorgestellt werden, wie der dreimalige Meister und Pokalsieger aus Dubai am Donnerstag mitteilte.

Prandelli hatte zuletzt den spanischen Erstligisten FC Valencia trainiert, war dort aber im Dezember nach nur knapp drei Monaten zurückgetreten. In Dubai folgt er auf den Rumänen Dan Petrescu.

