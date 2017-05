Wacker gibt Florian Rieder Profivertrag

Erstligist Wacker Innsbruck stattet den 21-jährigen Mittelfeldspieler Florian Rieder mit einem Profivertrag bis Sommer 2019 aus, mit einer vereinsseitigen Option bis 2020.

"Wir freuen uns, dass wir nach Raphael Gallé und Jeffrey Egbe, mit Florian Rieder einen weiteren Spieler aus unserem Nachwuchs bzw. aus dem Projekt ´Profiles – Going for Goals´ in den Profikader hochziehen können. Die gute Arbeit von Thomas Grumser in der zweiten Herrenmannschaft sowie den Betreuern unseres Nachwuchsprojektes trägt Früchte", freut sich Geschäftsführer Alfred Hörtnagl.

red