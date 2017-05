Selke-Verkauf: Rangnick spielt auf Zeit

Wohin führt der Weg von Davie Selke?

Zwei Startelfeinsätze, 19 Einwechslungen und vier Saisontore stehen für Davie Selke bei RB Leipzig zu Buche. Dabei hatte sich der Stürmer des furiosen Aufsteigers nach einer starken Zweitliga-Saison wahrlich mehr erhofft. Zuletzt wurde der 22-Jährige mit einer Rückkehr zum SV Werder Bremen in Verbindung gebracht, doch die Verhandlungen stocken, beide Klubs können sich nicht über die Ablösemodalitäten einigen.

Doch Ralf Rangnick hat alle Zeit der Welt. Obwohl Selke eine Klärung seiner sportlichen Zukunft noch vor Beginn des U21-Trainingslagers Anfang Juni bevorzugt, setzt der RB-Sportdirektor laut "kicker" bereits auf die kommende EM (16. bis 30 Juni) als "Plattform, auf der viele Vereine genauer hinschauen" werden

Der Angreifer soll also beim Turnier für das DFB-Nachwuchsteam ins Schaufenster gestellt werden, möglichst viele Tore schießen und dann mindestens für einen zweistelligen Millionenbetrag den Verein verlassen. Die Bremer hingegen boten bislang wohl nur eine Summe von rund acht Millionen Euro.

Lockt die Insel?

Von Selke heißt es jedoch, dass er dem Vernehmen nach eigentlich zurück in die alte Heimat und gern wieder an der Weser spielen möchte, um dort einen Neustart zu wagen. Der zweifache Torschütze des Olympia-Turniers in Rio hat jedoch auch erkannt, dass er sich nach Alternativen umschauen muss.

Deshalb ist Akeem Adewunmi laut "kicker" zur Zeit auf Großbritannien-Reise, um einen Wechsel auf die Insel auszuloten. Der Berater Selkes soll sich demnach bei West Ham United und dem FC Everton genauer umschauen. Auch Swansea City soll den RB-Stürmer schon genauer unter die Lupe genommen haben und käme wohl als Abnehmer in Frage.