VfL-Frauen wollen Double und Pokal-Hattrick

Die Frauen des VfL Wolfsburg greifen nach dem Double

In der Neuauflage des Vorjahresfinales gegen den SC Sand greifen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg als haushoher Favorit nach dem Double. Doch der Abstiegskampf der Männer überschattet das Spiel.

Es könnte alles so schön sein. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind deutscher Meister und greifen nach dem Double, der haushohe Favorit könnte am Samstag im Finale gegen den SC Sand gar den Pokal-Hattrick schaffen. Doch die Misere der männlichen Kollegen überlagert die erfolgreiche Saison des Frauen-Teams.

"Die Situation beschäftigt uns natürlich sehr. Wir hoffen alle, dass ihnen der Klassenerhalt gelingt", sagte VfL-Trainer Ralf Kellermann, versprach aber: "Unser Spiel wird es nicht beeinflussen." Den Tag danach aber sehr wohl. Am Sonntag sollten die Fußballerinnen wie im Vorjahr auf dem Wolfsburger Rathausplatz gefeiert und im Rathaus empfangen werden.

VfL verschiebt Rathaus-Empfang

Doch auf Wunsch des Klubs wurde der Termin angesichts der Relegation der Männer gegen Eintracht Braunschweig abgesagt. Der "gesamte VfL" fokussiere sich in diesen Tagen "komplett auf die Relegation", schrieb der Verein zur Begründung auf seiner Homepage. Die Ehrung wird daher erst zum Start der neuen Saison nachgeholt.

Eine undankbare, skurrile Situation, auch für Kellermann persönlich. Der 48 Jahre alte Erfolgscoach sitzt in Köln nach neun Jahren im Amt zum letzten Mal auf der VfL-Bank. Anschließend konzentriert er sich auf seinen Posten als Sportlicher Leiter. Das Doppelleben, das er mit beiden Funktionen führte, wird den gestiegenen Ansprüchen im Spitzenfrauenfußball nicht mehr gerecht.

Sand träumt vom großen Coup

Natürlich will sich der frühere Zweitliga-Torwart mit seinem 200. Sieg als Wolfsburg-Trainer verabschieden - es wäre Titel Nummer neun seiner Amtszeit. "Wenn wir das abrufen, was wir in den letzten Monaten gezeigt haben, werden wir den Pokal wieder mit nach Wolfsburg bringen", sagte der Welttrainer von 2014, der von seinem derzeitigen Assistenten Stephan Lerch beerbt wird.

Auf der Gegenseite träumt der kleine SC Sand im Duell David gegen Goliath vom großen Coup gegen den zweimaligen Champions-League-Sieger. Das Endspiel vor einem Jahr verlor der kleine Klub aus der Gemeinde Willstätt im Ortenaukreis, dessen Männer in der Kreisliga kicken, knapp mit 1:2. "Wir sehen eine kleine Chance und träumen davon, diese wahrzunehmen", sagte Trainer Richard Dura.

Am Samstag wird das 2000-Einwohner-Dorf im Westen Baden-Württembergs wie ausgestorben sein. 4000 Fans begleiten den Underdog in die Domstadt. Und egal wie das Spiel ausgeht: Am Sonntag wird nach der Rückkehr der Spielerinnen mit den Fans gefeiert. Ganz offiziell, auf dem Dorfplatz. Freibier inklusive.