Rapid präsentiert neue Heimdress

Kapitän Steffen Hofmann im neuen Dress

Rapid hat am Freitag im Allianz Stadion seine neue Heimdress für die kommenden beiden Saisonen präsentiert. Das beinahe ganz in grün gehaltene Leiberl mit dunkelgrünen Querstreifen im unteren Bereich wird von den Kickern erstmals am Sonntag im letzten Liga-Match daheim gegen St. Pölten getragen und kommt auch vier Tage danach im Cupfinale gegen RB Salzburg zum Einsatz.

Produziert wurde die neue Wäsche von Adidas - der Sportartikelkonzern gab bei dieser Gelegenheit die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Rapid bis einschließlich der Spielzeit 2020/2021 bekannt.

Mehr dazu:

apa