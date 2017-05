Kaiserslautern verpflichtet Aussie Borrello

Der Australier Brandon Borellp wird ein Roter Teufel

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Australier Brandon Borrello verpflichtet. Der 21 Jahre alte Außenstürmer, der vom Erstligisten Brisbane Roar in die Pfalz wechselt, erhält bei den Roten Teufeln einen Vertrag bis 2020.

In 71 Einsätzen in der australischen A-League traf Borrello 13-mal und bereitete vier Tore vor. Hinzu kommen elf Einsätze in der AFC Champions League, in denen der Angreifer zwei Tore erzielte und vier Torvorlagen beisteuerte.

"Mit ihm konnten wir einen jungen, hochtalentierten Stürmer für uns begeistern, der trotz seines jungen Alters schon auf zahlreiche Einsätze in der höchsten australischen Liga kommt und seit der U20 auch in den Nationalmannschaften seines Landes Erfahrung sammeln konnte. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Schnelligkeit und seiner Physis unser Offensivspiel bereichern wird", sagte FCK-Sportdirektor Uwe Stöver.

Auch der Fußballer aus Down Under freut sich auf seine neuen Aufgaben bei den Pfälzern: "Ich bin sehr glücklich, künftig Teil eines so großen Clubs wie dem FCK zu sein. Ich weiß bereits, dass der Verein viel Tradition und sehr leidenschaftliche Fans hat. Ich freue mich darauf, den Verein, die Menschen und das Land kennenzulernen. Ich möchte mich so schnell wie möglich integrieren und werde auf dem Platz alles dafür geben, die Fans stolz zu machen."