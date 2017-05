Wolfsburg reist ins Kurz-Trainingslager

Andries Jonker reist mit seinem Team in ein Kurz-Trainingslager

Der VfL Wolfsburg zieht sich vor dem Rückspiel im Relegations-Derby bei Eintracht Braunschweig am Montag noch einmal in ein Kurz-Trainingslager zurück.

Mario Gomez und Co. reisen von Freitag- bis Sonntagabend in die Klosterpforte bei Harsewinkel in Ostwestfalen. Das gab Trainer Andries Jonker einen Tag nach dem 1:0 im Hinspiel durch den umstrittenen Handelfmeter durch Gomez (35.) bekannt.

Schon vor der Partie an Himmelfahrt hatten sich die Niedersachsen in einem Mini-Trainingslager eingeschworen. Von Montag bis Mittwoch trainierten die Wölfe in der 3500-Seelen-Gemeinde De Lutte in der niederländischen Provinz. Im Endspurt der regulären Saison hatte Jonker noch auf ein Trainingslager verzichtet und die guten Bedingungen in Wolfsburg hervorgehoben.