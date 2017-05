Manchester City rüstet mit Monaco-Ass auf

Bernardo Silva steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City

Manchester City rüstet für die kommende Premier-League-Saison weiter auf. Nach Informationen der "BBC" kommt Bernardo Silva von der AS Monaco zu den Sky Blues von Pep Guardiola.

Wie der englische Rundfunk-Sender berichtet, soll der 22-jährige Mittelfeldspieler für die stolze Summe von rund 50 Millionen Euro aus dem Fürstentum in den Norden Englands wechseln.

Der Offensiv-Spezialist, der bei den Monegassen als einer der Schlüsselfiguren beim Gewinn der französischen Meisterschaft galt, wechselte im Winter 2015 nach einer halbjährigen Leihe für kolportierte 16 Millionen Euro fest von Benfica Lissabon aus Portugal zur AS.

Schon vor einigen Wochen betonte der portugiesische Nationalspieler, der die EM 20116 und den Titelgewinn seiner Auswahl verletzungsbedingt verpasste, dass er davon träume, in der Premier League zu kicken: "Ich verdanke Monaco viel und habe hier enorm dazugelernt. Aber es ist meine dritte Saison in Frankreich und natürlich träume ich auch davon, in den besten Ligen der Welt zu spielen. Das sind für mich vor allem Spanien und England", so der Portugiese kürzlich gegenüber "CNN Sports".

Nun scheint der Traum bei den Citizens in Erfüllung zu gehen. Erst am Donnerstag gab der Tabellen-Dritte der abgelaufenen Premier-League-Saison bekannt, dass man sich von einigen Routiniers zur kommenden Spielzeit trennen wird: Mit Gaël Clichy (31) und Bacary Sagna (34) müssen zwei Verteidiger, in Willy Caballero (35) zudem noch ein Torhüter die Citizens verlassen. Dazu wird auch der im Sommer auslaufende Vertrag von Welt- und Europameister Jesús Navas (31), der 2013 für rund 17 Millionen Euro aus Sevilla auf die Insel kam, nicht verlängert.

Pep Guardiola will also offenbar Platz schaffen für frische, junge Kräfte wie Bernardo Silva, der im vergangenen Jahr in 58 (!) Pflichtspielen für die AS Monaco auf dem Platz stand, dabei selbst elf Tore erzielte und zwölf Treffer vorbereitete.