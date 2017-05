Sandhausen verpflichtet Linksaußen Herrmann

Robert Herrmann wechselt zum SV Sandhausen

Zweitligist SV Sandhausen hat Flügelspieler Robert Herrmann vom VfL Wolfsburg II aus der Regionalliga Nord verpflichtet.

Der 23 Jahre alte Linksaußen unterschrieb einen Vertrag bis 2019. Das gab der Verein am Freitag bekannt. "Robert ist ein technisch sehr gut ausgebildeter und talentierter Spieler. Wir sind uns sicher, dass er beim SVS den nächsten Schritt machen kann und sind überzeugt, dass wir in Zukunft viel Freude an ihm haben werden", freut sich Sandhausens Geschäftsführer Otmar Schork darüber, dass man den Brandenburger an den Hardtwald lotsen konnte.

Herrmann absolvierte 92 Spiele für die zweite Mannschaft des VfL, erzielte acht Tore und glänzte mit 44 Vorlagen vor allem als Vorbereiter.