Griezmann äußert sich zu Wechsel-Gerüchten

Antoine Griezmann äußert sich zu Transfer-Spekulationen um seine Person

Atlético Madrids Stürmer-Star Antoine Griezmann hat sich am Freitag in den Sozialen Medien zu den Wechselgerüchten um seine Person zu Wort gemeldet.

Der französische Nationalspieler, der in den vergangenen Tagen vor allem immer wieder mit Europa-League-Sieger Manchester United in Verbindung gebracht wurde, verkündete bei Twitter: "Alle Gerüchte sind unbegründet, ich bin immer noch ein Colchonero. Wie es für mich weitergeht, werde ich nach Gesprächen mit meinen sportlichen Beratern entscheiden." Ein klares Wechsel-Dementi hört sich anders an.

Toutes les rumeurs sont infondées, je suis toujours Colchonero. Mon orientation sera etablie apres discussion avec mon Conseiller Sportif — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 26. Mai 2017

Griezmann selbst hatte in dieser Woche in einem Fernseh-Interview mit dem Sender "TMC" auf die Frage, wie wahrscheinlich der Wechsel auf einer Skala von eins (unwahrscheinlich) bis zehn (bereits perfekt) geantwortet: "sechs" - und somit die Gerüchte um seine Person angeheizt.

Bei Manchester United, wo der schwedische Angreifer Zlatan Ibrahimović wegen einer schweren Knieverletzung seinen Vertrag wohl nicht verlängern wird, gilt Griezmann als Wunschkandidat von Trainer José Mourinho. Auch der FC Liverpool soll laut englischen Medien Interesse an dem Franzosen haben.