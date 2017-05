"Europa-Klausel": Gomez darf gehen

Mario Gomez darf den VfL Wolfsburg im Sommer verlassen

Vertraglich ist Mario Gomez noch bis 2019 an den VfL Wolfsburg gebunden. Sollte der Stürmer den Verein jedoch schon in diesem Sommer verlassen wollen, wäre der Klub aufgrund einer Klausel offenbar machtlos.

Laut Informationen der "Bild" beinhaltet der Vertrag des Stürmers eine Klausel, die besagt, dass Gomez am Ende der Saison selbst entscheiden kann, ob er den Verein verlassen will. Für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro sollen interessierte Verein den 31-Jährigen vorzeitig aus der VW-Stadt lotsen können.

Angeblich, so heißt es, kann Gomez diese Option wahrnehmen, weil der VfL das bei seiner Verpflichtung ausgegebene Saisonziel "Europa" mehr als deutlich verpasst hat. Ein Verbleib sei jedoch ebenfalls denkbar, berichtet das Blatt. "Wir sind mit Mario und seinem Berater so verabredet, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen. Die Signale von Mario sind positiv. Er hat öffentlich oft genug betont, dass er sich beim VfL wohlfühlt", sagte VfL-Sportchef Olaf Rebbe kurz vor dem Ende der Bundesligasaison.

Gänzlich anders dürfte die Situation im Fall eines Abstiegs aussehen. Dann wäre Mario Gomez von den Niedersachsen wohl nicht zu halten.