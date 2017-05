Mourinho plant spektakuläres Tauschgeschäft

José Mourinho will Keeper David De Gea nicht so einfach ziehen lassen

Seit rund zwei Jahren ist Real Madrid an der Verpflichtung von Manchester Uniteds David De Gea interessiert, um die vermeintlich einzige Schwachstelle im Kader zu schließen. Englische Medien wollen nun herausgefunden haben, was nötig ist, damit der Transfer des Torhüters in diesem Sommer endlich über die Bühne geht.

Glaubt man den übereinstimmenden Berichten in den englischen Boulevard-Blättern, wird José Mourinho seine Nummer eins im Sommer nicht "nur" für eine stolze Ablösesumme ziehen lassen. Der Portugiese verlangt zusätzlich offenbar einen von drei Spielern als "Bonus".

Bei den drei Spielern, die in Frage kommen, soll es sich um Toni Kroos, Gareth Bale und Casemiro handeln. Dass sich die Königlichen von Toni Kroos oder Casemiro trennen, dürfte ein Wunschtraum der United-Fans bleiben. Bei Bale sieht es dagegen anders aus.

Der Waliser hat eine durchwachsene Saison hinter sich, war oft verletzt und gilt mittlerweile als "entbehrlich". Nur zwölf Mal stand der 27-Jährige in dieser Spielzeit in der Liga und der Champions League über 90 Minuten auf dem Platz - wirklich groß war sein Anteil an den Erfolgen des Rekordmeisters demnach nicht.

Sollte der Transfer De Geas zustande kommen, würde eine schier unendliche Geschichte doch noch ein Ende finden. Im Sommer 2015 hatten sich alle Beteiligten bereits auf einen Wechsel geeinigt. Da die Transferunterlagen jedoch zu spät eingingen, platzte das Geschäft in letzter Sekunde. 2016 startete Real den nächsten Anlauf, dieser scheiterte jedoch am Veto von José Mourinho. Nun sieht es so aus, als ob die Geschichte im Sommer 2017 um ein Kapitel reicher wird.