Wird Gnabry in Bremen zum Topverdiener?

Bleibt er oder geht er? Serge Gnabry von Werder Bremen

Serge Gnabry hat es in seiner Debüt-Saison beim SV Werder Bremen gleich geschafft, zum Leistungsträger zu avancieren. Nicht verwunderlich, dass nun auch andere Klubs mit Offerten aufwarten. Der 21-Jährige soll jedoch an der Weser vorzeitig verlängern.

Der U21-Nationalspieler soll bei seinem Arbeitgeber einen neuen Vertrag zu deutlich besseren Bezügen unterschreiben. Laut Informationen der "Bild" soll dabei sein Gehalt in einem neuen Angebot verdoppelt werden. Manager Frank Baumann hatte zuletzt in einem Gespräch mit der "Werder Stube" angekündigt, das "Gehalt den Leistungen anzupassen."

Zukünftig könnte der Angreifer inklusive Prämien auf ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro kommen - und wäre damit auf einer Stufe mit Top-Verdiener Max Kruse. Sein jetziger Kontrakt in Bremen läuft im Sommer 2020 aus.

Manager Frank Baumann möchte somit vor der anstehenden U21-Europameisterschaft Mitte Juni Klarheit schaffen. Ob Gnabry allerdings das Angebot annehmen wird, ist allerdings nicht sicher. Der 21-Jährige gehörte nach seiner Muskelverletzung in den letzten fünf Saisonspielen nicht mehr zur ersten Garde. Auch deshalb soll er mit einem Wechsel liebäugeln.

Hinzu kommt, dass mit 1899 Hoffenheim ein Interessent in der Warteschleife steckt, der in der kommenden Saison international spielt. Mitte Juni hatten verschiedene Medien bereits eine Einigung zwischen Gnabry und 1899 vermeldet. Auch Borussia Mönchengladbach wird immer wieder mit dem Stürmer in Verbindung gebracht.

Serge Gnabry wechselte im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro vom FC Arsenal zu Werder Bremen. Mit elf Toren und drei Vorlagen ist er Bremens drittbester Scorer in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit.