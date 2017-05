Klopp nimmt Keïta ins Visier

Naby Keïta soll beim FC Liverpool auf der Wunschliste stehen

RB Leipzig will ihn nicht ziehen lassen, einen Versuch möchte der FC Liverpool aber trotzdem wagen: Nach übereinstimmenden Medienberichten planen die Reds im Sommer die Verpflichtung von Naby Keïta.

Für den Shootingstar der Leipziger wollen Jürgen Klopp und Co. angeblich sogar einen neuen klubinternen Transferrekord aufstellen. Demnach ist der Traditionsverein bereit, rund 60 Millionen Euro für den 22-jährigen Mittelfeldspieler hinzulegen. Damit wäre Keïta noch vor Sadio Mané (41 Mio.) und Christian Benteke (46,5 Mio.) der teuerste Einkauf in der Geschichte des FC Liverpool.

So groß das Bemühen der Reds auch sein wird, die Leipziger werden ihr Juwel in diesem Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ziehen lassen - Rekordsumme hin oder her. Erst Anfang April stellte Sportdirektor Ralf Rangnick in Bezug auf Keïta unmissverständlich klar: "Es gibt keine Schmerzgrenze. Sein Weggang würde uns viel mehr Schmerzen bereiten. Es ist ganz klar: Naby spielt nächste Saison bei uns."

Kleiner Hoffnungsschimmer für mögliche Interessenten wie den FC Liverpool: Die von Rangnick angestrebte vorzeitige Verlängerung mit Keïta (Vertrag bis 2020) hat bisher nicht stattgefunden.