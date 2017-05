Stimmen: "Ich bin komplett leer"

Thomas Tuchel war nach dem Pokal-Sieg überglücklich

Borussia Dortmund gewinnt nach dem 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt nach drei verlorenen Final-Spielen den DFB-Pokal. Entsprechend erleichtert sind die Schwarz-Gelben. Die Hessen gehen dennoch mit erhobenen Hauptes vom Feld. Die Stimmen.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

Niko Kovač (Trainer Eintracht Frankfurt): "Glückwunsch an Borussia Dortmund. Der BVB war in der zweiten Halbzeit besser, hat das Spiel im Griff gehabt. Ich habe Hochachtung vor meiner Mannschaft, was sie nochmal abgerufen hat. Finals werden durch Kleinigkeiten entschieden, wir haben uns aber nach Kräften gewehrt."

Fredi Bobic (Sport-Vorstand Eintracht Frankfurt): "Wir werden in den nächsten Jahren nicht so viele Chancen auf einen Titel bekommen. Die Jungs haben es heute super gemacht und alles abgerufen. Wir haben es dem großen Favoriten sehr schwer gemacht. In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit hat Dortmund dann seine riesige Qualität gezeigt. Insgesamt können wir sehr stolz auf die Jungs sein."

Peter Fischer (Präsident Eintracht Frankfurt) ...

... zur Stimmung (vor dem Finale): "Ich bin vollkommen sprachlos. Mehr geht nicht. Die Kurve hat 150.000 Euro für die Choreo gesammelt. Das sind alles ganz normale Menschen."

Alex Meier (Eintracht Frankfurt): "Es ist eine knappe, bittere Niederlage. Wir haben ein super Spiel gemacht, es war auf Augenhöhe, es ist einfach nur enttäuschend. Das Positive wird erst in ein paar Tagen kommen."

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum DFB-Pokalsieg: "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Es ist eine Entschädigung und Trost für die letzten Wochen. Ich bin irgendwie total leer gerade, weil es heute sehr harte Arbeit war. Es fällt viel ab, und ich genieße es im Moment sehr. Ich muss den Pokal meinen Töchtern mitbringen. Sie sind sieben und sechs Jahre alt. Ich habe ihnen versprochen, dass ich ihn mit nach Hause bringe. Jetzt bringe ich ihn nach Hause."

... zum Spiel: "Wir fangen sehr gut an und machen das Tor. Dann hatten wir Angst, dass wir das Ding verlieren. Die Eintracht hat es dann sehr gut und mutig gemacht. Die Pause hat uns letztendlich geholfen. Bei Marco mussten wir schlucken. Er hat sich beim Tor verletzt."

... zu seiner Zukunft: "I don't know, ich bin bereit. Ich weiß es nicht. Es hat sich über die letzten zwei oder drei Wochen aufgebauscht. Natürlich hängt da jetzt ein riesengroßes Thema drüber. Aber mal sehen, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Ich gebe weiter mein ganzes Herzblut und meine Leidenschaft in die Mannschaft."

Dr. Reinhard Rauball (Präsident Borussia Dortmund): "Das sind tolle Momente. Das sind die Momente, für die alle arbeiten. Aber es war nicht einfach. Wir haben gut angefangen und dann nicht mehr den Rhythmus gehabt. Anschließend war es ein ausgeglichenes Spiel. Dann hat sich die Mannschaft aufgerappelt. Der Trainer hat in der Halbzeit gut gewechselt. Mannschaft und Trainer haben sich den Sieg verdient."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Als Fußballspieler will man immer Titel gewinnen. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Es war ein langer Anlauf. Es war eines unserer schlechtesten Spiele. Aber das ist egal, wir haben den Titel wieder nach Dortmund geholt. Unglaublich, was die Mannschaft für einen Charakter hat." - zu seiner Verletzung: "Es ist vielleicht ein bisschen Kreuzband. Da müssen wir den Doc fragen, aber heute nehme ich das in Kauf."

Roman Bürki (Torwart Borussia Dortmund) ...

... zum DFB-Pokalsieg: "Wir haben sehr gut begonnen und dann sehr nachgelassen. Da haben wir nur versucht, den Vorsprung zu verteidigen. Das war das komplett falsche Rezept. Am Ende ist es nur wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Der Titel ist der krönende Abschluss einer sehr guten Saison."

... zur Frage, ob er es begrüßen würde, wenn Tuchel Trainer bleiben würde: "Das Wichtigste sind Titel, und wir haben jetzt einen geholt. Also ja."