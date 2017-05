Copa Nr. 29: Barça lässt Alavés keine Chance

Paco Alcácer setzte den Schlusspunkt auf das Pokal-Finale

Superstar Lionel Messi hat den FC Barcelona am Samstag zum dritten Pokalsieg in Serie geführt. In überlegener Manier besiegte der Favorit im Madrider Stadion Vicente Calderón das Team des Liga-Neunten Club Deportivo Alavés mit 3:1 (3:1).

Barca baute mit dem insgesamt 29. Final-Sieg in der Copa del Rey seine Führung als spanischer Rekord-Pokalsieger aus.

Der Argentinier Messi erzielte nach Vorlage des Brasilianers Neymar in der 30. Minute die Führung für die Katalanen. Nach dem Ausgleich von Diego Hernández per direkt verwandeltem Freistoß aus 25 Metern (33.) sorgten Neymar - aus nicht geahndeter Abseitsposition - und Paco Alcácer mit einem Doppelschlag in der 45. Minute für die Vorentscheidung.

In der zweiten Halbzeit verwaltete Barcelona den Vorsprung und ließ den Ball über weite Strecken nur noch gemächlich in den eigenen Reihen laufen.

Nach dem Triple in seinem ersten und dem Double in seinem zweiten Jahr als Trainer muss sich Luis Enrique zum Abschied mit nur einem Titel begnügen. Der Spanier hatte bereits im März seinen Abschied verkündet.