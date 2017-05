Mourinho und Co. heiß auf Perišić?

Ivan Perišić soll vor einem Wechsel zu Manchester United stehen

Noch hat die sommerliche Shoppingtour von Manchester United nicht begonnen, ein erstes Ziel hat Trainer José Mourinho aber offenbar schon ausgemacht. Laut italienischen Medien steht Inter Mailands Ivan Perišić vor einem Wechsel zu den Red Devils.

Der Kroate, der zwischen 2011 und 2015 für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg spielte und anschließend nach Mailand wechselte, soll laut übereinstimmenden Berichten der erste Neuzugang des englischen Rekordmeisters zur kommenden Saison werden.

Mourinho hat angeblich schon länger ein Auge auf den 28-jährigen Kroaten geworfen und soll im März extra zu einem Länderspiel der kroatischen Auswahl gereist sein, um den Offensivmann zu beobachten. Als mögliche Ablösesumme werden von diversen italienischen Medien rund 45 Millionen Euro aufgerufen. Eine Summe, die ManUnited problemlos stemmen könnte.

Ob Perišić am Ende 45 Millionen Euro wert ist, steht auf einem anderen Blatt. In der aktuellen Saison zählt der Kroate im Team der Mailänder zumindest zu den stärksten Spielern. In 35 Ligaspielen verbuchte er 16 Scorerpunkte (zehn Tore, sechs Assists).