FCB ade? Verratti spricht über PSG-Verbleib

Marco Verratti kann sich vorstellen, auch im nächsten Jahr in Paris zu spielen

Rückschlag für den FC Bayern? Der angeblich vom deutschen Rekordmeister umworbene Marco Verratti hat erklärt, dass er sich einen Verbleib bei Paris Saint-Germain über die Saison hinaus durchaus vorstellen kann.

Nach dem Pokalsieg der Pariser sagte der Italiener am Samstagabend im Interview, dass er aktuell nicht über einen Abschied aus Paris nachdenke. "Ich habe noch vier Jahre Vertrag und mache mir keine Gedanken über einen Wechsel. Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Projekts zu sein, und habe immer gesagt, dass sich Siege mit Paris anders anfühlen als Siege mit anderen Vereine, weil ich schon fünf Jahre hier bin", stellte Verratti klar.

Einen Wechsel gänzlich ausschließen wollte der 24-Jährige aber auch nicht. "Der Verein entscheidet, aber ich denke, dass ich nächstes Jahr noch hier bin. Nach der Saison werden wir uns wie in jedem Jahr zusammensetzen", so der Offensivmann, der seine eigene Entwicklung auf dem richtigen Weg sieht: "Ich glaube, ich habe viele Fortschritte gemacht. Wir haben einen fordernden Trainer, der immer auf Angriff spielt. Auch deshalb habe ich mich so sehr verbessert", schwärmte Verratti von der Arbeit von PSG-Coach Unai Emery.

Bricht Bayern seinen Transferrekord?

Für den FC Bayern könnten die Aussagen des Italieners einen Rückschlag in Bezug auf die Planungen für die nächste Saison bedeuten. Verratti-Berater Marco Di Cempli ließ mit seiner jüngsten Aussage, ein Angebot von Bayern "könnte tatsächlich vorliegen", zuletzt Raum für Spekulationen. Zudem wurde auch schon von regelmäßigen Telefonaten zwischen dem Spieler und Bayern-Coach Carlo Ancelotti berichtet. Beide hatten in der Saison 2012/13 zusammen bei Paris Saint-Germain gearbeitet.

Sollte der FC Bayern den Transfer dennoch vorantreiben, dürfte die Münchner am Ende eine neue Rekordsumme auf den Tisch legen, um Verratti an die Isar zu locken. Für weniger als 40 Millionen Euro wird PSG den italienischen Nationalspieler wohl nicht ziehen lassen. Im Gegenteil: Die Rede ist eher von einer Ablösesumme in Höhe von 50+x Millionen Euro. Der bisherige Rekordtransfer des deutschen Meister ist Javi Martínez, der 2012 für 40 Millionen Euro aus Bilbao nach München wechselte.