Abstieg! Bitterer Tag für die SV Ried

Entsetzen im Innviertel: Ried muss aus der Bundesliga absteigen

Der Absteiger aus der österreichischen Bundesliga heißt SV Ried. Die Oberösterreicher verloren am Sonntagnachmittag in der 36. und letzten Runde ihr Heimspiel gegen den SV Mattersburg mit 2:3 und müssen damit den bitteren Fall aus dem Oberhaus hinnehmen.

Erstmals seit der Saison 2004/05, als den Innviertlern als Meister der Wiederaufstieg gelang, ist die Sportvereinigung Ried damit in der kommenden Saison nicht unter den zehn Topteams des Landes vertreten.

Die Rieder gerieten gegen Mattersburg bereits nach fünf Minuten durch Michael Perlak in Rückstand, Patrick Bürger erhöhte danach in der 20. Minute sogar auf 2:0 für die im Frühjahr sensationell auftrumpfenden Burgenländer. Die Hausherren schöpften nach dem Anschlusstreffer von Stefan Nutz in der 53. Minute neue Hoffnung, aber Manuel Seidl sorgte in der 78. Minute mit dem 1:3 für die endgültige Entscheidung. Das Tor zum 2 : 3 von Patrick Möschl in der 83. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

Dabei hätte Ried ein Heimsieg zum Klassenerhalt gereicht, da der SK Rapid zeitgleich den SKN St. Pölten mit 2:1 bezwang. Doch die grün-weiße Schützenhilfe brachte nichts, die "Wikinger" konnten sich nicht mehr selbst helfen.

red