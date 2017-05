St. Pölten setzt Aufsteiger-Serie fort

St. Pölten freut sich trotz Niederlage über den Klassenerhalt

Der SKN St. Pölten hat dank Mattersburger Schützenhilfe eine seit dem Jahr 2000 währende Serie in der Bundesliga fortgesetzt. In den jüngsten 18 Saisonen hat der Aufsteiger stets auch den Klassenerhalt geschafft. Der letzte Aufsteiger, der nach nur einem Jahr im Oberhaus gleich wieder abgestiegen ist, war Vorwärts Steyr in der Saison 1998/99.

St. Pölten haben 37 Punkte zum Klassenerhalt gereicht. Die Niederösterreicher waren damit nach Punkten der schwächste Aufsteiger seit Kapfenberg 2008/09.

Die Aufsteiger und ihre Platzierungen seit 1998/99:

1998/99 Vorwärts Steyr 10./Absteiger (12 inkl. 3 Minuspunkte)

1999/2000 SW Bregenz 9. (35)

2000/01 Admira Mödling 9. (36)

2001/02 FC Kärnten 5. (50)

2002/03 SV Pasching 5. (49)

2003/04 SV Mattersburg 8. (37)

2004/05 FC Wacker Tirol 6. (44)

2005/06 SV Ried 4. (52)

2006/07 SCR Altach 8. (38)

2007/08 LASK 6. (53)

2008/09 Kapfenberger SV 8. (36)

2009/10 SC Wiener Neustadt 5. (47)

2010/11 Wacker Innsbruck 6. (50)

2011/12 Admira Wacker Mödling 3. (55)

2012/13 Wolfsberger AC 5. (47)

2013/14 SV Grödig 3. (54)

2014/15 SCR Altach 3. (59)

2015/16 SV Mattersburg 9. (39)

2016/17 SKN St. Pölten 9. (37)

apa