PSV und Bayern sprechen über Kooperation

Kicken die Talente des FC Bayern bald in Eindhoven?

Nach der deutlichen Kritik von Präsident Uli Hoeneß an der Nachwuchsarbeit des FC Bayern wollen die Münchner die Ausbildung junger Spieler in Zukunft vermehrt in den Fokus rücken. Das neue Leistungszentrum ist dabei nur ein Teil des Plans. Gleichzeitig könnte eine potenzielle Zusammenarbeit mit einem namhaften Klub Abhilfe schaffen.

Offenbar spielt eine Kooperation mit der PSV Eindhoven in den Überlegungen des FC Bayern durchaus eine Rolle. So soll jungen Spielern Einsatzzeit garantiert werden, die in der Bundesliga nicht wie gewünscht zum Zug kommen. Das zumindest ist ein Planspiel, von dem der Manager des niederländischen Spitzenklubs, Toon Gerbrands, am Wochenende gesprochen hat.

"Wir sind sehr gut darin, Spieler auszubilden", sagte der 59-Jährige im Interview mit dem "Eindhoven Dagblat" und verwies auf die Entwicklung, die Spieler wie Kevin Strootmann, Dries Mertens, Memphis Depay oder auch Georginio Wijnaldum in Eindhoven genommen haben.

FC Bayern "für dieses Modell offen"

Die niederländische Liga sei für Spieler im Alter zwischen 18 und 22 Jahren "sehr attraktiv", gab der Manager zu bedenken. Größere Vereine seien immer wieder im Gespräch mit der PSV - in der Absicht, talentierte Spieler "zwischenzuparken".

Der FC Bayern ist einer der Klubs, die eine Zusammenarbeit in Zukunft in Betracht ziehen wollen. "Als wir in der Champions League gegen den FC Bayern gespielt haben, haben wir viel mit der Vereinsführung gesprochen", verriet Gerbrands, dass der deutsche Rekordmeister "für dieses Modell offen ist".

Auch Vereine wie Manchester City, der FC Chelsea oder Tottenham seien an einer Zusammenarbeit interessiert, sagte der PSV-Manager. "Ob in diesem Sommer dadurch Transfers zustande kommen, weiß ich nicht", ließ Gerbrands durchblicken, dass die Gespräche zwischen den Klub noch längst nicht abgeschlossen sind.