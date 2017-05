Trainerteam verlängert in Ingolstadt

Michael Henke bleibt in Ingolstadt

Der FC Ingolstadt setzt auch in der 2. Liga auf sein bisheriges Trainerteam. Nach Chefcoach Maik Walpurgis bleiben dessen Assistenten Michael Henke und Ovid Hajou sowie Torwarttrainer Martin Scharrer und Athletiktrainer Jörg Mikoleit dem Klub ebenfalls erhalten. Die beiden Co-Trainer unterzeichneten am Montag wie zuvor Walpurgis einen ligaunabhängigen Vertrag bis 30. Juni 2018.

"Wir freuen uns, dass unser Trainerteam auch in Zukunft den Weg des FC Ingolstadt 04 mitgehen wird. Wir haben gesehen, dass sich die Trainer sehr gut ergänzen, die Mannschaft weiterentwickeln und die Spieler sehr gut erreichen", sagte Geschäftsführer Harald Gärtner: "Deshalb blicken wir optimistisch in die Zukunft und sind davon überzeugt, dass wir in der 2. Liga unsere Ziele gemeinsam erreichen werden."

Tolle Neuigkeiten zum Wochenstart: Unsere #Schanzer Co-Trainer Michael #Henke & Ovid #Hajou bleiben bis mindestens 2018 im FCI-Trainerteam! pic.twitter.com/dYt192NaVp — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) 29. Mai 2017

Unter Walpurgis und seinem Team hatten die Schanzer in der vergangenen Saison in 24 Spielen 30 Punkte geholt, den Abstieg nach zwei Jahren im Oberhaus aber nicht mehr vermeiden können.