Sturm verpflichtet Jörg Siebenhandl

Jörg Siebenhandl spielte zuletzt in Würzburg

Sturm Graz hat am Montag die Verpflichtung von Jörg Siebenhandl verkünder. Nach dem Abstieg der Würzburger Kickers aus der zweiten deutschen Bundesliga war der ÖFB-Ex-U21-Teamkeeper ablösefrei zu haben.

Der frühere Keeper von Admira Wacker unterschrieb in Graz einen Dreijahresvertrag. Vor seinem Engagement in der Südstadt war der gebürtige Wiener in der Bundesliga auch schon beim SC Wiener Neustadt engagiert und wurde damals zum besten Oberhaus-Tormann gewählt.

Sturm-Sportchef Günter Kreissl zeigte sich deshalb sehr erfreut: "Ich kenne Jörg sehr genau, habe ihn fast seine gesamte Karriere begleitet und weiß über seine Stärken gut Bescheid. Mit ihm, als sehr guten österreichischen Tormann im besten Fußballalter haben wir ein außergewöhnlich starkes Torhüter-Team in unseren Reihen."

Auch Sturm-Trainer Franco Foda gab sich überglücklich: "Ich bin froh, dass es im zweiten Anlauf mit dem Transfer geklappt hat. Wir waren ja schon einmal an ihm dran. Er ist für mich einer der besten Torhüter in Österreich. Jetzt sind wir auf dem Torwart-Sektor sehr gut aufgestellt."

Siebenhandl selbst ist schon sehr fokusiert auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich natürlich auf die Herausforderungen bei Sturm Graz. Nach einem sportlich turbulenten Jahr, möchte ich gemeinsam mit dem gesamten Verein eine erfolgreiche Zeit erleben."

red