Becherwurf: Harte Strafe für Panathinaikos

Vladimir Ivić wurde von einem Bierbecher getroffen

Das wird teuer für Panathinaikos: Der Bierbecherwurf gegen Trainer Vladimir Ivić vom Pokalsieger PAOK Saloniki in den Europacup-Playoffs kostet die Athener viel Geld und Punkte und die Champions League.

Die Liga wertete das abgebrochene Spiel mit 3:0 für PAOK und verurteilte den Klub zudem zu einer Geldstrafe von 41.500 Euro. Bitter: Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Panathinaikos mit 1:0 (54.).

Athen werden außerdem drei Punkte in den laufenden Playoffs abgezogen sowie zwei weitere Zähler in der neuen Saison. Zudem muss der Klub zwei Heimspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten. Panathinaikos kann gegen das Urteil aber noch Einspruch einlegen.

Panathinaikos, PAOK, AEK Athen und Panionios Athen ermitteln in den Playoffs den zweiten Champions-League-Teilnehmer neben Meister Olympiakos Piräus. Die anderen drei Klubs spielen in der kommenden Saison in der Europa League. Bleibt der Punktabzug bestehen, hätte Panathinaikos keine Chance mehr, sich für die Königsklasse zu qualifizieren.