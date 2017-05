Medien: Reus drohen acht Monate Pause

Marco Reus droht eine noch längere Pause

Borussia Dortmund muss womöglich noch länger als befürchtet auf Marco Reus verzichten. Der Nationalspieler unterzieht sich am Dienstag in München einer weiteren Untersuchung. Diese entscheidet darüber, ob der 27-Jährige eine Operation an seinem verletzten Kreuzband bevorsteht.

Wie die "Bild" berichtet, würde dem Offensivakteur eine Ausfallzeit von sechs bis acht Monaten drohen, wenn er unters Messer muss. Ist eine konservative Behandlung möglich, fällt er demnach vier Monate aus. Abhängig sei die Entscheidung davon, ob die Hülle des lädierten Kreuzbandes ebenfalls geschädigt ist.

Der BVB hatte bestätigt, dass sich der Pechvogel im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen hatte. Der Klub sprach davon, dass Reus "mehrere Monate lang" ausfallen werde, wollte aber vor den weiteren Untersuchungen keine genaue Prognose abgeben.

Die Verletzung zog sich Reus bei der Einleitung von Dortmunds Führungstreffer durch Ousmane Dembelé in der Anfangsphase des Endspiels von Berlin zu. Der Co-Kapitän der Borussia wurde in der Folge mehrfach behandelt, schleppte sich aber bis zur Halbzeitpause durch und wurde dann ausgewechselt.