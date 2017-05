Boateng hadert: "War zu keiner Zeit fit"

Jérôme Boateng hat eine von Verletzungen geplagte Saison hinter sich

Ganze sechs Mal stand Jérôme Boateng in der abgelaufenen Bundesligasaison über 90 Minuten auf dem Platz. Der von zahlreichen Verletzungen geplagte Innenverteidiger hat nun zugegeben, dass er gar nicht die Chance bekam, seine Bestform abzurufen.

"Die Saison war alles andere als schön und erfolgreich, weil ich zu lange verletzt war", bilanzierte Boateng im Gespräch mit "Sky". Es sei vor allem deshalb schwer gewesen, "weil ich eigentlich zu keiner Zeit hundert Prozent fit war", so der 28-Jährige.

Vor allem die Brustmuskel-Verletzung, die sich Boateng im Winter nach einem Sturz im Training zuzog, kam für ihn zur Unzeit. "Die Verletzung hat mich extrem aus dem Rhythmus gebracht", gestand der Münchner, der durch die Zwangspause nicht nur die komplette Winter-Vorbereitung, sondern auch die ersten Spiele der Rückrunde verpasste.

Auch anschließend wurde es nicht besser: "Dann musste ich schnell fit werden für die Champions-League-Spiele. Heutzutage bekommt man immer weniger Zeit, um hundert Prozent fit zu sein", klagte Boateng, der mit dem deutschen Rekordmeister im Viertelfinale der Königsklasse an Real Madrid scheiterte. Ein Duell, an das er noch heute denkt: "Es ist immer noch sehr schade, dass wir so eine Chance weggeworfen haben. Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle."

Zuversichtlich gab sich Boateng mit Blick auf die Zukunft. Stand jetzt sehe so aus, dass es für ihn "am 1. Juli wieder losgeht". Nach seiner im letzten Saisonspiel gegen den SC Freiburg erlittenen Muskelverletzung ist der Start der Vorbereitung nicht in Gefahr.